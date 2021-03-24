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    Bağlarbaşı'nın antrenörü koronavirüsten hayatını kaybetti

    Bursa'da amatör küme ekiplerinden Bağlarbaşı Spor Kulübü'nde antrenör olarak görev yapan Ergün Kaya, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 13:36
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    Bağlarbaşı'nın antrenörü koronavirüsten hayatını kaybetti

    Koronavirüs salgını bir can daha aldı...

    Amatör küme takımlarından Bağlarbaşı Spor Kulübü'nün antrenörü Ergün Kaya, hayata gözlerini yumdu.

    "SENİ UNUTMAYACAĞIZ"

    Kulüp tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Olmadı hocam. Kulüp antrenörlerimizden Ergün Kaya hocamız, maalesef Kovid-19 virüsüne yenik düştü. Hocam yetiştirdiğin sporcuların ve biz Bağlarbaşı Spor camiamız seni unutmayacağız. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Başta ailen, yakınların ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." İfadeleri kullanıldı.

    Bağlarbaşı nın antrenörü koronavirüsten hayatını kaybetti #1

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