Bahadır Han Güngördü, Galatasaray karşısında kalesinde devleşti Galatasaray'a 2-1 yenilen Ankaragücü'nde kaleci Bahadır Han Güngördü, performansıyla maça damga vuran isimlerden oldu. 12 kurtarış yapan Güngördü, takımının farklı şekilde mağlup olmasını engelledi.

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Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele Galatasaray, 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen karşılaşmayı 2-1 kazanmayı bildi.

Ev sahibi ekibin gollerini 56. dakikada Wilfried Zaha ve 71. dakikada Hayrullah Bilazer kendi ağlarına gönderdi. Konuk ekip Ankaragücü'nün tek golünü ise 48. dakikada Renaldo Cephas kaydetti.

Bu karşılaşmaya ise Ankaragücü'nün 27 yaşındaki kalecisi Bahadır Han Güngördü damgasını vurdu.

Maçın yıldızı oldu

Başarılı eldiven, Galatasaray karşısında 12 kurtarış yaparak büyük beğeni topladı.

Bahadır, yakaladığı istatistikle bu sezon bir Süper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.

"Bazen zaman geçirmem gerekiyor"

Müsabakanın ardından kısa bir açıklama yapan Bahadır, şu ifadeleri kullandı: