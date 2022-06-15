Petrol
119.83
-1.11%
Euro
18.1275
0.66%
Dolar
17.2832
0.11%
Altın
1.012
0.83%
Borsa
2519
0.42%
Bitcoin
352.840
-9.90%
BTXN Coin
8.71
-0.11%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Bahattin Duran ve Tarık Ongun hakemlik kariyerlerini noktaladı

    FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini sonlandırdı.
    • 15.06.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 12:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bahattin Duran ve Tarık Ongun hakemlik kariyerlerini noktaladı

    FIFA Kokartlı Yardımcı Hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, yazılı bir açıklama yaparak Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladıklarını bildirdi.

    Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un ortak açıklamasında, "Türkiye'deki hakemlik kariyerimizi bugün itibarıyla noktalıyoruz, bu yolculukta desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. Bu arada Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un "Türkiye'deki hakemlik kariyerimizi" ifadesi ise dikkat çekti.

    Bahattin Duran ve Tarık Ongun hakemlik kariyerlerini noktaladı #1

    2 Dünya Kupası, 3 Avrupa Şampiyonası

    2009’dan bu yana FIFA Hakemi Cüneyt Çakır’ın yardımcıları olarak görev yapan Bahattin Duran ve Tarık Ongun; kariyerlerinde Cüneyt Çakır ile birlikte 2 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası’nda yer aldılar. Bu turnuvalarda; 2 ayrı Dünya Kupası’nda 2 Yarı Final ve bir Avrupa Şampiyonası’nda Yarı Final maçı yönettiler.

    2015 yılında Berlin’de Juventus ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali’nde ve 2012’de Japonya’da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Chelsea – Corinthians Finali’nde görev yapan Duran ve Ongun birlikte 3 kıtada, 38 ülkede toplam 366 maçta yer aldılar.

    Bahattin Duran ve Tarık Ongun hakemlik kariyerlerini noktaladı #2


    İlginizi Çekebilir

    Esenyurt'ta ilaç yazdırmak isteyen kadın hastaneyi birbirine kattı
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta ilaç yazdırmak isteyen kadın hastaneyi birbirine kattı

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Turistler Kapadokya'yı gökyüzünden izliyor
    Ekonomi

    Turistler Kapadokya'yı gökyüzünden izliyor

    Görüş Bildir