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    Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da 5. ayak ikinci yarışını kazandı

    Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın 5. ayağındaki ikinci yarışı birinci tamamladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 16:52
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    Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da 5. ayak ikinci yarışını kazandı

    Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın 5. ayağındaki ikinci yarışta birinci oldu.

    YİNE ZİRVEDE

    TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Supersport 300 sınıfında mücadele eden Bahattin, dün yapılan ilk yarışta olduğu gibi bugün de podyumun zirvesine çıktı.

    Bahattin, Mugello Pisti'nde düzenlenen 11 turluk mücadeleyi, İtalyan Matteo Vannucci'nin önünde ilk sırada bitirdi.

    Pilotlar klasmanındaki puanını 160'a yükselten Bahattin, Vannucci'nin (206) arkasında 2. sırada yer aldı.

    Bahattin Sofuoğlu, İtalya da 5. ayak ikinci yarışını kazandı #1

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