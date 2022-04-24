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Bahis kuponu yatan taraftar, Muhammet Demir'i CİMER'e şikayet etti

Bahis kuponu yatan taraftar, Muhammet Demir'i CİMER'e şikayet etti

Gaziantep FK - Göztepe maçında fair-play için penaltı atışını dışarı atan Muhammet Demir'i bahis oynayan bir taraftar CİMER'e şikayet etti.