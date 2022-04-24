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- Bahis kuponu yatan taraftar, Muhammet Demir'i CİMER'e şikayet etti
Bahis kuponu yatan taraftar, Muhammet Demir'i CİMER'e şikayet etti
- 24.04.2022 - 16:36
- Güncelleme : 24.04.2022 - 16:49
Süper Lig'in 34. haftasında alt sıraları ilgilendiren Gaziantep FK - Göztepe maçında yaşanan olayların yankısı devam ediyor.
Maçın sonlarına doğru yaşanan bir pozisyon nedeniyle hakem atışı gerçekleşti.
Hakem atışının ardından oyunu orta alandan yeniden başlatan Soner Aydoğdu, topu direkt kaleye yolladı ve direkten dönen meşin yuvarlağı ceza sahası içinde Jahovic,90+2'de ağlara gönderdi.
Golün kural ihlali olduğu kanısına varan Göztepeli oyuncular, santrada kalelerini açtı ve Gaziantep FK'de Joao Figueiredo'nun gol atmasına izin verdi.
Muhammet Demir, penaltıyı dışarı attı
Maç bitmek üzereyken olaylar çok daha farklı yere geldi ve Gaziantep FK'nin kazandığı penaltıyı kullanan Muhammet Demir, topu dışarıya yuvarladı.
Demir, karşılaşmanın ardından "Saniyeler önce fair-play örneği göstermiş bir takıma karşı penaltı atmak, sevinmek içime sinmezdi. Hâlâ kendimi garip hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Bahis oynayan taraftar Muhammet’i CİMER’e şikayet etti
Muhammet Demir'in bu sözlerini sosyal medyada görüp altına, "Hodri meydan, içine sinmemiş" yazan taraftar, Demir'i şikâyet ettiğine dair görseli de paylaştı.
Futbolsever, hazırladığı başvuru metninde, kirasını ödemek için bahis oynadığını belirterek, kaybetmesinden dolayı Gaziantep FK forvetini sorumlu tuttu.