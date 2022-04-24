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    Bahis kuponu yatan taraftar, Muhammet Demir'i CİMER'e şikayet etti

    Bahis kuponu yatan taraftar, Muhammet Demir'i CİMER'e şikayet etti

    Gaziantep FK - Göztepe maçında fair-play için penaltı atışını dışarı atan Muhammet Demir'i bahis oynayan bir taraftar CİMER'e şikayet etti.
    • 24.04.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 16:49
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    Süper Lig'in 34. haftasında alt sıraları ilgilendiren Gaziantep FK - Göztepe maçında yaşanan olayların yankısı devam ediyor.

    Maçın sonlarına doğru yaşanan bir pozisyon nedeniyle hakem atışı gerçekleşti.

    Hakem atışının ardından oyunu orta alandan yeniden başlatan Soner Aydoğdu, topu direkt kaleye yolladı ve direkten dönen meşin yuvarlağı ceza sahası içinde Jahovic,90+2'de ağlara gönderdi.

    Golün kural ihlali olduğu kanısına varan Göztepeli oyuncular, santrada kalelerini açtı ve Gaziantep FK'de Joao Figueiredo'nun gol atmasına izin verdi.

    Bahis kuponu yatan taraftar, Muhammet Demir i CİMER e şikayet etti #1

    Muhammet Demir, penaltıyı dışarı attı

    Maç bitmek üzereyken olaylar çok daha farklı yere geldi ve Gaziantep FK'nin kazandığı penaltıyı kullanan Muhammet Demir, topu dışarıya yuvarladı.

    Demir, karşılaşmanın ardından "Saniyeler önce fair-play örneği göstermiş bir takıma karşı penaltı atmak, sevinmek içime sinmezdi. Hâlâ kendimi garip hissediyorum." ifadelerini kullandı.

    Bahis kuponu yatan taraftar, Muhammet Demir i CİMER e şikayet etti #2

    Bahis oynayan taraftar Muhammet’i CİMER’e şikayet etti

    Muhammet Demir'in bu sözlerini sosyal medyada görüp altına, "Hodri meydan, içine sinmemiş" yazan taraftar, Demir'i şikâyet ettiğine dair görseli de paylaştı.

    Futbolsever, hazırladığı başvuru metninde, kirasını ödemek için bahis oynadığını belirterek, kaybetmesinden dolayı Gaziantep FK forvetini sorumlu tuttu.

    Bahis kuponu yatan taraftar, Muhammet Demir i CİMER e şikayet etti #3

    Bahis kuponu yatan taraftar, Muhammet Demir i CİMER e şikayet etti #4


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