Bahis soruşturmasında ceza alan oyunculardan biriydi: İrem Derici'nin kardeşi olduğu ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolu geçtiğimiz haftalarda, patlak veren bahis skandalıyla çalkalandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürerken dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Kasım 2025 tarihli toplantısında, 282 futbolcunun disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurmuştu.

BAHİS SORUŞTURMASINDA CEZA ALAN İSİMLERDEN BİRİ

Bu isimlerden biri de Kırklarelispor forması giyen 20 yaşındaki Rüzgar Derici oldu.

TFF’nin yürüttüğü geniş çaplı yasa dışı bahis soruşturmasında Kırklarelisporlu 20 yaşındaki Rüzgar Derici, 12 ay futboldan men cezası aldı.

Buna göre Derici, bir yıl boyunca resmi müsabakalarda yer alamayacak.

Derici ayrıca, kulüp tarafından da kadro dışı bırakılmış durumda.

Cezanın ardından ise Rüzgar Derici'nin, pop şarkıcısı İrem Derici'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

İREM DERİCİ'NİN KARDEŞİ ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu, 18.11.2025 tarihli 28 sayılı toplantısında aldığı kararı şu ifadelerle açıkladı: