Bahis soruşturmasında yeni dalga: Hakem Zorbay Küçük de gözaltına alınan isimler arasında

Türk futbolunda patlak veren bahis skandalı giderek büyüyor...

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi.

Çok sayıda kulüp yöneticisi ve futbolcu için gözaltı kararı çıkarılırken, soruşturmanın kapsamının genişlediği ve ilerleyen günlerde yeni isimlerin de dosyaya eklenebileceği belirtiliyordu.

ZORBAY KÜÇÜK DE GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda bazı tanınmış isimler gözaltına alındı.

Bu isimler; ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı ve eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bu isimler dışında hakem Zorbay Küçük'ün de gözaltına alındığı aktarıldı.

'BANKA HESAPLARINDA ŞÜPHELİ İŞLEM'

Zorbay Küçük ise banka hesaplarında şüpheli işlemler tespit edildiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Savcılığın açıklamasında ise, "-Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adanademirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat SANCAK, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay KÜÇÜK olmak üzere (7) şahıs," ifadeleri yer aldı.

