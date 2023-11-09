Bakambu: Takımımla gurur duyuyorum Galatasaraylı Cedric Bakambu, Bayern Münih'e 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Galatasaray, Bayern Münih deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray'da Bayern Münih deplasmanında takımının tek golünü atan Cedric Bakambu, karşılaşma sonrası konuştu.

"Ben takımımla gurur duyuyorum"

Bakambu, "Açıkçası ben takımımla gurur duyuyorum. Maçın başından sonuna kadar, hiçbir şekilde bırakmadık maçı. Bu da aklımızda tutmamız gereken şey, bu yolda devam etmeliyiz." dedi.

"Mücadeleye devam etmeliyiz"

Bakambu ayrıca, "Mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Her maçta aynı şekilde mücadele etmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maç çok önemli. Kolay olmayacak ama aynı şekilde devam etmeliyiz" sözlerini sarf etti.