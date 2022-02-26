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Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bugün 68 yaşına basan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
- Haber Merkezi
- 26.02.2022 - 11:25
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bugün 68 yaşına basan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
"VATANA MİLLETE ADANMIŞ BİR ÖMÜR..."
Instagram hesabından bir paylaşım yapan Kasapoğlu "Vatana, millete adanmış bir ömür…" ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı paylaşım...