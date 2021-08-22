Euro
9.9396
-0.33%
Dolar
8.4846
-0.26%
Altın
486.04
0.02%
Borsa
1.445
0.33%
Bitcoin
417.468
1.42%
EXEN Coin
26.78
0.22%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Bakan Kasapoğlu: Geçmiş olsun Fabrice N'Sakala

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, N'Sakala'nın geçirdiği rahatsızlık sonrası geçmiş olsun mesajı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bakan Kasapoğlu: Geçmiş olsun Fabrice N'Sakala

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de Gaziantep ile Beşiktaş arasında oynanan maçta rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

    "GEÇMİŞ OLSUN N'SAKALA"

    Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Geçmiş olsun N'Sakala. İnşallah güzel haberlerini alacağız." ifadelerini kullandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri de N'Sakala için "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.

    Bakan Kasapoğlu: Geçmiş olsun Fabrice N Sakala #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir