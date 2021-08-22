Bakan Kasapoğlu: Geçmiş olsun Fabrice N'Sakala

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, N'Sakala'nın geçirdiği rahatsızlık sonrası geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de Gaziantep ile Beşiktaş arasında oynanan maçta rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

"GEÇMİŞ OLSUN N'SAKALA"

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Geçmiş olsun N'Sakala. İnşallah güzel haberlerini alacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri de N'Sakala için "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.