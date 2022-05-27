Bakan Kasapoğlu, Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor'u tebrik etti.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının tamalanmasının ardından dün akşam da Türkiye Kupası sahibini buldu.

Kupa final maçında Kayserispor ve Sivasspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sivasspor, kupayı ilk kez kazandı

Çekişmeli geçen mücadelenin normal süresi 1-1 biterken, karşılaşmanın uzatma devresi 3-2'lik skorla tamamlandı ve Sivasspor, tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu.

Şampiyon ekibe yurdun dört bir yanından tebrik mesajları gelirken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da kutlama mesajı yayımladı.

"Camiayı tebrik ediyorum"

Bakan Kasapoğlu, "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek şampiyon olan ve kupayı ilk kez müzesine götürmeye hak kazanan Demir Grup Sivasspor'u kutluyor, futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve kırmızı beyazlı camiayı tebrik ediyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Sivasspor'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullanarak ekibi tebrik etti.



