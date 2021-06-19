Bakan Kasapoğlu'ndan Burak Elmas'a tebrik mesajı

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın 38. başkanı seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti.

Galatasaray'da seçim heyecanı sona erdi ve başkanlık koltuğuna oturan isim Burak Elmas oldu.

Mustafa Cengiz'in görevinin bitmesinin ardından yapılan seçimde yarışan 5 aday sonunda Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu.

5 ADAY YARIŞTI

Başkanlık seçiminde, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemi yarıştı.

BURAK ELMAS VE EŞREF HAMAMCIOĞLU ARASINDA 41 OY FARK

Toplamda bin 541 oya alan Burak Elmas, bin 500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde yer alarak Galatasaray'ın 38. başkanı oldu

BAKAN MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, TEBRİK MESAJINDA ŞU İFADELERİ YER VERDİ:

"Galatasaray Kulübünün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Burak Elmas ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Sarı-Kırmızılı Kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."