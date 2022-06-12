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    Bakan Kasapoğlu'ndan Dursun Özbek'e tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek’i tebrik etti.
    • 12.06.2022 - 09:22
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    Bakan Kasapoğlu'ndan Dursun Özbek'e tebrik

    Burak Elmas'ın görev süresinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'ın 103. dönem yönetimi, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede belli oldu.

    Galatasaray'ın 39. başkanı Dursun Özbek oldu

    22. sandık itibarıyla toplam oy sayısında Eşref Hamamcıoğlu'nun önüne geçen Dursun Özbek, 23. ve 24. sandıklarda aldığı oylarla Galatasaray'ın 39. Başkanı seçildi.

    Bakan Kasapoğlu ndan Dursun Özbek e tebrik #1

    "Dursun Özbek'e başarılar diliyorum"

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek için tebrik mesajı yayınladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

    “Galatasaray Spor Kulübü'nün bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”

    Bakan Kasapoğlu ndan Dursun Özbek e tebrik #2


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