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    Bakan Kasapoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e ziyaret

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 14:07
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    Bakan Kasapoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e ziyaret

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yakın zamanda önemli bir operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i evinde ziyaret etti.

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Bakan Kasapoğlu, Cengiz'in sağlık durumu hakkında bilgi alarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

    Bakan Kasapoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e ziyaret #1

    HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

    Mustafa Cengiz'in sağlık durumunun iyi olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, ziyaretin ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Bakan Kasapoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e ziyaret #2

    Bakan Kasapoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e ziyaret #3

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