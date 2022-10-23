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    Bakan Nureddin Nebati ve Mehmet Büyükekşi buluştu

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir araya gelirlerken Türk futbolunun marka değerini artıracak proje ve adımlar kapsamlı bir şekilde ele alındı.
    • 23.10.2022 - 16:48
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    Bakan Nureddin Nebati ve Mehmet Büyükekşi buluştu

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi.

    Türk futbolunun marka değerini artıracak proje ve adımların kapsamlı bir şekilde ele alındığı toplantıda, kulüplerin ve futbolun paydaşlarının mali sürdürülebilirliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

    Bakan Nebati'ye forma hediye edildi

    Büyükekşi, Bakan Nebati'ye A Milli Takım forması takdim etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Birinci Başkan Vekili Adem Albayrak da, dün Büyükekşi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

    Bakan Nureddin Nebati ve Mehmet Büyükekşi buluştu #1


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