Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ında aralarında olduğu bazı milletvekilleri halı sahada ter attı.

Ankara Kızılcahamam'da AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Kızılcahamam Eliz Otel'in yakınında bulunan halı sahada bakanlar ve AK Parti milletvekilleri kozlarını paylaştı.

Sahada ter atanların arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ta vardı.

"Dostluk kazandı"



Maç sonrası 7-3 mağlup olan takımda yer alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dostluk kazandı." ifadelerini kullandı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Tabii AK Parti kamplarının klasiği biliyorsunuz futbol maçları. Bu sefer de kampımızda bir maç yaptık. Oynamak önemli ama yenen takımda oynamak daha önemli, bu manada bizim takım gayret etti. En düşük performanslı bendim ama arkadaşlar güzel mücadele ettiler. Başta geriye düşmüştük ama maçı sonradan aldık. Neticeye bakmak lazım, 7-3 mavi takım kazandı, hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.

Bakanlar ve AK Parti milletvekilleri halı saha maçı yaptı - Video



Bakan Çavuşoğlu maçı izledi

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bakan arkadaşlarını ve milletvekillerini izlemek üzere saha kenarına geldi.



Bakan Çavuşoğlu, uzun süredir antrenman yapmadığı ve zemin kaygan olduğu için oynamadığını söyledi.





Gazetecilerle voleybol oynadı

AA'nın haberine göre ardından Çavuşoğlu, halı sahanın yan tarafında bulunan voleybol sahasına gelerek burada gazetecilerle bir süre voleybol oynadı.







