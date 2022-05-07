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- Bakasetas, bu sezon 4 kez penaltı kaçırdı
Bakasetas, bu sezon 4 kez penaltı kaçırdı
- 07.05.2022 - 17:43
- Güncelleme : 07.05.2022 - 18:02
Süper Lig'de 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğun sevincini yaşayan Trabzonspor, Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Sahadan 1-1'lik skorla berabere ayrılan bordo-mavili ekipte gözler penaltı vuruşunu gole çeviremeyen Anastasios Bakasetas' a çevrildi.
13 hafta sessiz kaldı
2021'in Ocak ayında Alanyaspor'dan 3 milyon euro'ya transfer olan Bakasetas, Lig'in 10’uncu haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında sakatlandıktan sonra gözle görülür bir performans düşüklüğü yaşamış ve 13 haftada gol kaydedememişti.
Gol orucunu bozdu
Gol orucunu Lig'in 23. haftasında Galatasaray maçında bozan ancak yeniden suskunluğa bürünen oyuncu, kart cezalısı olduğu Gaziantep FK maçı haricinde son 12 haftada oynadığı müsabakalarda asist ve gol kaydedemedi. Dün oynanan Hatayspor maçında da penaltı vuruşunu gole çevirmeyen bordo-mavili, sessizliğini sürdürmeye devam ediyor.
8 penaltıdan 4'ünü gole çeviremedi
Yunan oyuncu, bugüne kadar toplam 4 kez penaltıdan golü bulurken, 4 kez de başarısız oldu. Bakasetas, Trabzonspor formasıyla Fenerbahçe, Kayserispor, Sivasspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında 1’er kez olmak üzere toplam 4 penaltı atışını gole çevirmişti.
8 gol, 4 asist
28 yaşındaki oyuncunun, 32 lig maçında 8 golü ve 4 asisti bulunuyor.