Bakasetas, bu sezon 4 kez penaltı kaçırdı

Bakasetas, bu sezon 4 kez penaltı kaçırdı

Trabzonspor'un Yunan forveti Bakasetas, dün oynanan Hatayspor karşılaşmasında da penaltı atışını gole çeviremeyerek bu serisini toplamda 4'e çıkardı.

Süper Lig'de 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğun sevincini yaşayan Trabzonspor, Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Sahadan 1-1'lik skorla berabere ayrılan bordo-mavili ekipte gözler penaltı vuruşunu gole çeviremeyen Anastasios Bakasetas' a çevrildi.

13 hafta sessiz kaldı

2021'in Ocak ayında Alanyaspor'dan 3 milyon euro'ya transfer olan Bakasetas, Lig'in 10’uncu haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında sakatlandıktan sonra gözle görülür bir performans düşüklüğü yaşamış ve 13 haftada gol kaydedememişti.





Gol orucunu bozdu

Gol orucunu Lig'in 23. haftasında Galatasaray maçında bozan ancak yeniden suskunluğa bürünen oyuncu, kart cezalısı olduğu Gaziantep FK maçı haricinde son 12 haftada oynadığı müsabakalarda asist ve gol kaydedemedi. Dün oynanan Hatayspor maçında da penaltı vuruşunu gole çevirmeyen bordo-mavili, sessizliğini sürdürmeye devam ediyor.

8 penaltıdan 4'ünü gole çeviremedi

Yunan oyuncu, bugüne kadar toplam 4 kez penaltıdan golü bulurken, 4 kez de başarısız oldu. Bakasetas, Trabzonspor formasıyla Fenerbahçe, Kayserispor, Sivasspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında 1’er kez olmak üzere toplam 4 penaltı atışını gole çevirmişti.

8 gol, 4 asist

28 yaşındaki oyuncunun, 32 lig maçında 8 golü ve 4 asisti bulunuyor.



