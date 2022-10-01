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    Bakasetas: Ligde yenemeyeceğimiz takım yok

    Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, 2-1 kazanılan Kayserispor maçının ardından konuştu.
    • 01.10.2022 - 20:05
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    Bakasetas: Ligde yenemeyeceğimiz takım yok

    Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, Kayserispor galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

    "Bizim bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok"

    Bakasetas, "Gayet iyi oynadık. İlk yarıda 5 tane net pozisyon yakaladık. İçeri girdiğimizde, Kayserispor'un önde olması adil değildi. Soyunma odasında eksik detayları ve neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Çok kaliteli bir takımız. Konsantre olduğumuzda, bizim bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Çok önemli bir galibiyetti. Geçen seneki kupa maçının rövanşı oldu. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

    Bakasetas: Ligde yenemeyeceğimiz takım yok #1

    "Penaltı atmak önemli bir konu"

    Başarılı oyuncu, ayrıca, "Oyuncu performans önemlidir ama takımın kazanması çok daha önemlidir. Penaltı atmak önemli bir konu. Geçen sene kaçırdığım anlar da oldu. Ama takım bana güvendi. Bu da bana özgüven veriyor." şeklinde konuştu.


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