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    Bakasetas: Meydan okumak için Trabzonspor'u seçtim

    Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak neden bordo-mavili takımı tercih ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 13:18
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    Bakasetas: Meydan okumak için Trabzonspor'u seçtim

    Trabzonspor formasıyla ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkan yeni transfer Bakasetas, iddialı sözler sarf etti.

    Yunan oyuncu, sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

    "SAVAŞMAYA HAZIRIM"

    Bakasetas, "Futbolda hedef, hayatta da olduğu gibi sürekli gelişmek, daha iyi olmaktır. Kendine meydan okumak ve limitlerini keşfetmektir. Trabzonspor'un bir parçası olmayı da bu yüzden seçtim ve bundan da çok gurur duyuyorum. Yeni kulübüm için savaşmaya hazırım. Her şey şimdi başlıyor..." dedi.

    Bakasetas: Meydan okumak için Trabzonspor u seçtim #1

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