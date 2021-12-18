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    Bakasetas patlamaya hazır

    Yunan yıldız, hafta boyunca ekstra çalışmalar yaptı ve tamamen Hatayspor karşılaşmasına odaklandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 09:17
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    Bakasetas patlamaya hazır

    Trabzonspor 'da ilk 9 haftada 7 gol, 3 asistlik müthiş bir performans gösteren Bakasetas, sonrasında yaşadığı üst üste iki farklı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı.

    Geçtiğimiz hafta Antalya deplasmanında 11’e dönen fakat maç eksiğini fazlasıyla hissedilen Yunan yıldız, hafta boyunca ekstra çalışmalar yaptı ve tamamen Hatayspor karşılaşmasına odaklandı.

    PATLAMA YAPMAK İSTİYOR

    Nwakaeme’nin yokluğunda skor yükünü çekmek isteyen Bakasetas, teknik direktör Abdullah Avcı’nın da en önemli kozlarından biri. ‘Çilingir’ lakaplı yıldız, bugün Akyazı’da patlama yapmayı hedefliyor.

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