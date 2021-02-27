Bakasetas: Trabzonspor beni bağrına bastı

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas'tan itiraflar geldi.

Devre arasında Alanyaspor'dan bonservisiyle birlikte Trabzonspor'un yolunu tutan Anastasios Bakasetas, Karadeniz ekibinde geçen günlerini ülke basınına anlattı.

Yunanistan'da Novasport'a konuşan 27 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerinin bu döneminde bordo-mavili ekibe transfer olarak çok doğru bir hamlede bulunduğunu söyledi.

"KENDİMİ BURADA ÇOK MUTLU HİSSEDİYORUM"

Bakasetas "Trabzonspor'a geldiğim ilk günden beri. Herkes bana çok iyi davranıyor. Kulüpte herkes beni bağrına bastı. Büyük sevgi gösterileri var. Kendimi burada çok mutlu ve rahat hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'u doğru organize olmuş, .büyük bir kulüp sözleriyle anlatan Yunan yıldız "Böyle büyük kulüplerde sürekli formanın hakkını vermeniz gerekir." diye konuştu.