Bakasetas Trabzonspor'u sırtlıyor

Denizlispor'un ardından Malatyaspor ağlarını da havalandıran Bakasetas, "Bana yapılan yatırımın karşılığını vermeye çalışıyorum" dedi.

Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte çıkışa geçen Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u da yenerek 5'te 5 yaptı.

3 büyüklerle arasındaki puan farkını 6'ya düşüren bordo-mavililer, 'şampiyonluk yarışında ben de varım' derken, yeni transfer Bakasetas ise ortaya koyduğu performansla alkış topladı.

Beşiktaş maçında sonradan oyuna giren Yunan oyuncu, sonrasında çıktığı Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında attığı gollerle alınan galibiyetlerde önemli rol oynadı.

"BU EKONOMİK SIKINTIDA BANA YATIRIM YAPTILAR"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki oyuncu, "Dünya sıkıntıda, ekonomik sıkıntılar var. Trabzonspor bana bir yatırım yaptı ve ben de bunun karşılığını vermeye çalışıyorum. Her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Maç maç gitmeye devam ediyoruz. Hep birlikte daha iyi yerlere gelmek istiyoruz." dedi.

"HİSSETMİŞTİM"

Şutlarının iyi olduğunu söyleyen orta saha oyuncusu, "Top bana gelmeden önce bana geleceğini hissetmiştim. En önemli özelliklerimden bir tanesi ceza sahası içinde ve dışında iyi şutlar çektiğimi düşünüyorum. Güzel bir gol olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.