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Bakasetas'ı geldiğinden beri geçen yok
Yunan oyuncu dün penaltıdan fileleri havalandırdı, Türkiye’ye geldiğinden beri ligdeki 25. golünü attı.
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 10:23
- Güncelleme : 24.08.2021 - 10:29
Bakasetas şov sürüyor... Yeni Malatyaspor mücadelesinde 1 gol, 1 asistlik performans gösteren Yunan 10 numara, Sivasspor filelerini de penaltıdan sarstı.
Bakasetas’ın lige geldiği 2019-2020 sezonundan bu yana ondan fazla gol atabilen başka bir orta saha oyuncusu bulunmuyor.
SÜPER LİG’DE 25. GOLÜNÜ ATTI
İlk sezonunda Alanyaspor’da 10 gol, 5 asistlik performans gösteren Bakasetas, geçen sezonun devre arasında geldiği Trabzonspor’daki performansıyla birlikte toplamda çıktığı 38 lig mücadelesinde tam 13 gol attı.
Bakasetas bu sezon da 2’de 2 yaparak, Süper Lig’deki gol sayısını 25’e yükseltti.