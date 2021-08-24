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    Bakasetas'ı geldiğinden beri geçen yok

    Yunan oyuncu dün penaltıdan fileleri havalandırdı, Türkiye’ye geldiğinden beri ligdeki 25. golünü attı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 10:23
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 10:29
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    Bakasetas'ı geldiğinden beri geçen yok

    Bakasetas şov sürüyor... Yeni Malatyaspor mücadelesinde 1 gol, 1 asistlik performans gösteren Yunan 10 numara, Sivasspor filelerini de penaltıdan sarstı.

    Bakasetas’ın lige geldiği 2019-2020 sezonundan bu yana ondan fazla gol atabilen başka bir orta saha oyuncusu bulunmuyor.

    SÜPER LİG’DE 25. GOLÜNÜ ATTI

    İlk sezonunda Alanyaspor’da 10 gol, 5 asistlik performans gösteren Bakasetas, geçen sezonun devre arasında geldiği Trabzonspor’daki performansıyla birlikte toplamda çıktığı 38 lig mücadelesinde tam 13 gol attı.

    Bakasetas bu sezon da 2’de 2 yaparak, Süper Lig’deki gol sayısını 25’e yükseltti.

    Bakasetas ı geldiğinden beri geçen yok #1

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