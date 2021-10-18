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    Bakasetas'ın müthiş performansı

    Bakasetas'ın müthiş performansı

    Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Bakasetas performansıyla takımını taşıyor. Şu ana kadar 7 gol 3 asist yapan Yunan oyuncu, bordo-mavili takımın yıldızı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 09:47
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 10:09
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    Karadeniz devi Trabzonspor'un maestrosu Bakasetas durmuyor... 28 yaşındaki Yunan oyuncu, dün de Fenerbahçe filelerini 2 kez sarsarak 7 gole ulaştı ve krallık yarışında zirveye yerleşti.

    Bakasetas ın müthiş performansı #1

    BAKASETAS'IN BÜYÜK ÇIKIŞI

    Bakasetas, hem ligdeki ilk frikiğini attı hem de 2007-08'den bu yana Trabzonspor formasıyla sarı-lacivertli ekibe frikik golü atan ilk isim oldu.

    Milli ara öncesi Kayserispor ağlarını iki kez sarsan 1.81 boyundaki süper yıldız, dün de biri penaltıdan iki defa sahneye çıkarak bordo-mavilileri şaha kaldırdı.

    Bakasetas ın müthiş performansı #2

    9 MAÇ 7 GOL 3 ASİST

    Toplamda 7 gole ulaşan ve 3 de asist yapan tecrübeli oyuncu, 9 maçın 8'inde skora katkı sunarak şov yaptı.

    Bakasetas dün maç sonrası, "Hem maçı kazanmak hem de benim gol atmam çifte mutluluk sağlıyor. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bugün sonuna kadar mücadele ettik ve bu harika maçtan galibiyet çıkartabildik. En iyisini yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

    Bakasetas ın müthiş performansı #3

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