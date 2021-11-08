Bakasetas'ın sağlık durumu açıklandı

Trabzonspor, Beşiktaş maçında sakatlık yaşayan Anastasios Bakasetas ve Hüseyin Türkmen’in sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.

Trabzonspor’un başarılı oyuncusu Anastasios Bakasetas, Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı.

Bordo-mavili kulüpten, oyuncunun son durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

1 AY OYNAYAMAYACAK

Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik'in ifadelerine yer verilen açıklama şu şekilde:

"Hafta sonu oynadığımız müsabakada sağ dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Anastasios Bakasetas’ın aynı gün çekilen MR’ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun önümüzdeki günlerde çekilecek kontrol MR’ına göre tedavisine devam edilecektir. Aynı müsabakada dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Hüseyin Türkmen’in ise dün çekilen MR’ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun birkaç gün içinde çekilecek kontrol MR’ından sonra değerlendirme yapılacaktır.”

Yunan oyuncunun, sahalardan en az 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor.