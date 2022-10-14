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    Bakasetas'tan Beşiktaş maçı öncesi mesaj

    Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
    • 14.10.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 15:37
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    Bakasetas'tan Beşiktaş maçı öncesi mesaj

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'yu 4-0'la geçen Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı zorlu müsabaka öncesi moral buldu.

    Avrupa'da puanını 6'ya çıkartarak iddiasını sürdüren Karadeniz ekibi, ligde ise Beşiktaş'ı yenerek zirveden kopmamak istiyor.

    "İyi bir galibiyet aldık"

    Bordo-mavililerin başarılı oyuncusu Bakesetas, Monaco karşısında iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek, "Sahada iyi organize olduk. Kalitemizi ortaya koyduk. 4-0'lık farklı bir galibiyet aldık. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımız adını güzel bir galibiyet aldık. İyi performans ortaya koyarak bunun üzerine inşa edebileceğimiz performans sergiledik." dedi.

    "3 puan için sahaya çıkacağız"

    Derbilerin her zaman önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Bakasetas, "Her zaman özel maçlardır. Taraftarlar için, kulüp için, teknik ekip ve oyuncular için her zaman önemlidir ama bir final maçı oynamayacağız. İyi bir takıma karşı zor bir maç oynayacağız. Kaliteli oyuncuları var. Biz de kendi oyunumuzu sergileyip, her zaman olduğu gibi bu haftada da sahaya kazanmak için 3 puan için çıkacağız." ifadelerini kullandı.


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