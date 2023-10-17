Bakasetas'tan Trabzonspor'a kötü haber

AA & Ensonhaber

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, kulübün internet sitesine, Anastasios Bakasetas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

"Sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir"

Beşir, Yunan futbolcuyla ilgili şunları söyledi:



Yunanistan Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın bugün ülkesinde yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.