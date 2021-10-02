- Haberler
- Futbol Haberleri
- Bakesetas'tan nefis gol
Bakesetas'tan nefis gol
Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor'da Bakasetas, 30 metreden nefis bir gol kaydetti.
- Haber Merkezi
- 02.10.2021 - 16:33
- Güncelleme : 02.10.2021 - 16:46
Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor.
İki takımın da pozisyonlar bulduğu maçta golü Trabzonspor buldu.
BAKASETAS 30 METREDEN VURDU
11. dakikada sahneye çıkan Bakasetas, 30 metreden nefis bir vuruş yaptı.
Kayserispor kalecisi topa uzansa da çıkaramadı ve Bakasetas harika bir gol kaydetti.
Bakasetas bu golle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.
Maçın 42. dakikasında Kayserispor'da sahneye çıkan Emrah Başsan durumu 1-1'e getirdi.
Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)