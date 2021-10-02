Euro
10.2684
-0.38%
Dolar
8.8554
-0.37%
Altın
501.19
-0.11%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
418.828
0.93%
EXEN Coin
19.99
0.00%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C
    Bakesetas'tan nefis gol

    Bakesetas'tan nefis gol

    Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor'da Bakasetas, 30 metreden nefis bir gol kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 16:33
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 16:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor.

    İki takımın da pozisyonlar bulduğu maçta golü Trabzonspor buldu.

    BAKASETAS 30 METREDEN VURDU

    11. dakikada sahneye çıkan Bakasetas, 30 metreden nefis bir vuruş yaptı.

    Kayserispor kalecisi topa uzansa da çıkaramadı ve Bakasetas harika bir gol kaydetti.

    Bakasetas bu golle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

    Maçın 42. dakikasında Kayserispor'da sahneye çıkan Emrah Başsan durumu 1-1'e getirdi.

    Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

    Bakesetas tan nefis gol #1

    Bakesetas tan nefis gol #2

    Bakesetas tan nefis gol #3(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir