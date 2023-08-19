Bakhtiyor Zaynutdinov: 17 yaşında futbolu bırakmayı düşündüm

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Siyah-beyazlıların yeni transferi Kazakistanlı orta saha Bakhtiyor Zaynutdinov, hayat hikayesiyle de dikkat çekti.

"Futbolu bırakmayı düşündüm"

Rus basınına 17 yaşında kariyerinin bitme noktasına geldiğini anlatan Zaynutdinov, şu ifadeleri kullandı:

17 yaşında dizimdeki çapraz bağlarımı kopardım. Operasyon çok pahalı olduğu için Almanya veya Rusya'ya bir yere uçma imkanım yoktu. Yaklaşık bir ay oturdum ve ne yapacağımı bilemedim. Taraz ekibinden ellerinden geldiğince yardım edenler oldu. Bin ruble, iki, üç bin, böylelikle 70-80 bin ruble toplandı. Risk aldık ve ameliyatı Kazakistan'da basit bir hastanede gerçekleştirdik. Babam bunun zor bir süreç olduğunu söyledi. 17 yaşımdaydım. Kariyerimi bitirmeyi düşündüm.