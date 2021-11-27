Balde: Mert'e ne olduğunu anlayamadık

Balde: Mert'e ne olduğunu anlayamadık

Beşiktaş'ı 4-0 yenen Giresunspor'da Ibrahima Balde maçın ardından, "Mert Günok'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ne olduğunu anlayamadık." ifadelerini kullandı.

Giresunspor, Süper Lig 'in 14. haftasında Beşiktaş ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekibi 4-0 mağlup eden Karadeniz ekibinde, maçın 2. golünü kaydeden Ibrahima Balde karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın son bölümünde sakatlanan Mert Günok'a geçmiş olsun dileklerini ileten Balde, son golde ne olduğunu anlayamadıklarını dile getirdi.

“NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK”

Ibrahima Balde'nin açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle Mert Günok'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ne olduğunu anlayamadık.

Beşiktaş ligin en iyi takımlarından biri. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük bir takım. Beşiktaş gibi bir takımla oynarken daha fazla mücadele etmeniz gerekiyor. Allah da bize yardım etti."