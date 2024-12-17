AA & Ensonhaber

Balıkesir'de sınıf öğretmeni Gökhan Acar tarafından kurulan Edremit Anka Kadın Futbol Kulübü, kısa sürede dikkat çekici bir başarı hikayesine imza attı. Henüz iki yıl önce temelleri atılan kulüp, bugün 50 sporcuyu bünyesine katmayı başardı ve çalışmalarını yedi antrenör eşliğinde yoğun bir tempoda sürdürüyor. Kulüp, bu sezon alt yaş kategorilerinde mücadele ederken, 2025-26 sezonunda Kadınlar 3. Ligi'nde Edremit’i temsil etmeyi hedefliyor.

KADINLAR İÇİN BİR GUTBOL ALANI YARATMAK

Edremit’te kadın futbol kulübü eksikliğinin, kız çocuklarını erkeklerle birlikte futbol oynamaya mecbur bıraktığını belirten Gökhan Acar, bu soruna çözüm üretmek için harekete geçti. Acar, futbol tutkunu kızı ve arkadaşlarını bir araya getirerek başladığı bu yolculuğu şöyle anlattı:

İlçemizde kadın futboluna dair ciddi bir eksiklik vardı. Kızımla ve onun arkadaşlarıyla küçük bir grup oluşturduk. Zamanla bu grup, futbol sevdalısı diğer kızların katılımıyla büyüdü ve güçlü bir takım haline geldi. Şu anda 50 sporcumuzla 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerde liglerde mücadele ediyoruz.

Acar, hedeflerinin yalnızca 3. Lig’e katılmakla sınırlı olmadığını vurguladı:

Asıl amacımız, Edremit Körfezi’ni Kadınlar Süper Ligi’nde temsil etmek. Bir gün Süper Lig’de Edremit’in adını duyuracağız. Kulübümüze ‘Anka’ adını vermemizin nedeni de tam olarak bu. Anka kuşu efsanesi, yeniden doğuşu ve ileriye dönük büyük idealleri temsil ediyor. Biz de sıfırdan bir efsane yaratmayı amaçlıyoruz. Artık Edremit Körfezi, bu ismi sahiplendi.

YETENEĞİ KEŞFETMEK VE GELİŞTİRMEK

Antrenör Kerem Ergül, Edremit Körfezi’nde kadın futbolunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Ergül, takımdaki atmosferin son derece olumlu olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Kızlarımız çok yetenekli ve son derece çalışkan. Bizim amacımız, onları Türkiye kadın futboluna kazandırmak. Küllerinden doğan Anka kuşu misali, biz de Edremit’te futbolun geleceğini yeniden inşa ediyoruz. 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerinde Türkiye Şampiyonası’na katılacağız ve finalleri hedefliyoruz. Bu yolda hepimiz birbirimize inanıyor ve güveniyoruz.

SPORCULARDAN BÜYÜK HEDEFLER

Kulübün genç oyuncuları da geleceğe dair büyük hayaller kuruyor. Takımın yetenekli isimlerinden Fatma Eda Ediz, futbol sevgisinin aileden geldiğini anlatarak şunları söyledi:

Ağabeyimi örnek alarak futbola başladım. Onun izinden gidiyorum ve en büyük hedefim milli takımda oynamak. Gelecekte uluslararası arenada boy göstermek, büyük bir futbolcu olmak istiyorum.

Bir diğer sporcu Ecrin Mollahasanoğlu ise küçük yaşlardan beri futbola ilgi duyduğunu dile getirdi:

Futbol hep hayalimdi. Kulübün açıldığını duyar duymaz hemen katıldım. Şimdi en büyük hayalim milli takıma gitmek ve yurt dışında oynamak.

Takımın bir diğer oyuncusu Yurdagül Levent ise futbolun kendisi için bir tutku olduğunu ifade etti:

Futbolla birleştiğimde tüm stresimi atıyorum. Okulun yoğunluğu üzerimdeyken burada kendimi daha güçlü hissediyorum. Fiziksel ve mental olarak gelişiyoruz.

Takımın diğer oyuncuları Edibe Çelik ve Zeynep Kaplan da futbol oynama tutkularını ve başarıya olan inançlarını dile getirdi.

EDREMİT KÖRFEZİ'NDEN KADINLAR SÜPER LİGİ'NE

Edremit Anka Kadın Futbol Kulübü, kısa sürede oluşturduğu bu güçlü takım ruhuyla yalnızca bölgesel bir başarıyı değil, ulusal arenada da adından söz ettirmeyi amaçlıyor. Bu kulüp, kadın futbolunun yaygınlaşması ve daha fazla kadının sporla tanışması için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor.