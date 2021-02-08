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    Balıkesirspor Taşkın'dan frikik resitali

    Balıkesirspor Taşkın'dan frikik resitali

    Balıkesirspor, Taşkın Çalış'ın frikikten attığı 3 golle Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 08:48
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    TFF 1. Lig'in 20. haftasında Balıkesirspor sahasında Akhisarspor'u konuk etti.

    Rakibini 3-0 mağlup eden ev sahibi ekipte Taşkın Çalış, adeta frikik resitali sundu.

    Balıkesirspor Taşkın dan frikik resitali #1

    ÜÇÜ DE FRİKİKTEN

    41, 45 ve 90'ıncı dakikalarda serbest vuruştan 3 gol atan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımına 3 puanı getiren isim oldu.

    Konuk takımda 39'da Onurcan Güler, 42'de Halil Yeral kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Balıkesirspor puanını 19'a yükseltti.

    Balıkesirspor Taşkın dan frikik resitali #2

    Balıkesirspor Taşkın dan frikik resitali #3

    Balıkesirspor Taşkın dan frikik resitali #4

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