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Balıkesirspor Taşkın'dan frikik resitali
Balıkesirspor, Taşkın Çalış'ın frikikten attığı 3 golle Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 08:47
- Güncelleme : 08.02.2021 - 08:48
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Balıkesirspor sahasında Akhisarspor'u konuk etti.
Rakibini 3-0 mağlup eden ev sahibi ekipte Taşkın Çalış, adeta frikik resitali sundu.
ÜÇÜ DE FRİKİKTEN
41, 45 ve 90'ıncı dakikalarda serbest vuruştan 3 gol atan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımına 3 puanı getiren isim oldu.
Konuk takımda 39'da Onurcan Güler, 42'de Halil Yeral kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Balıkesirspor puanını 19'a yükseltti.