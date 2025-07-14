Balıkesirspor'da Cem Kavçak dönemi resmen başladı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Balıkesirspor'da yeni bir dönem başladı.

Kırmızı-beyazlılar, Teknik Direktör Cem Kavçak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Balıkesirspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz, yönetim kurulu kararıyla Teknik Direktör Cem Kavçak ile 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Cem Kavçak ve ekibine Balıkesirspor’umuzda başarılar dileriz.