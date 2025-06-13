Balıkesirspor'da İsmail Ertekin dönemi sona erdi

TFF 3. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor'da bir veda yaşandı.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör İsmail Ertekin ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Balıkesirspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2024-2025 sezon sonuna kadar anlaştığımız ve sözleşmesi sona eren İsmail Ertekin hocamıza teşekkür ettik. Takımımızın bir parçası olarak, büyük özveri ve profesyonellikle çalışan değerli hocamız İsmail Ertekin ve teknik heyetimizle karşılıklı anlaşarak yeni sezonda birlikte olmama kararını almış bulunuyoruz. Kendisine ve teknik heyetine kulübümüze verdiği emek ve hizmetler için minnet ve şükranlarımızı sunar, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz.