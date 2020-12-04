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    Balıkesirspor'un Samsunspor ve İstanbulspor maçları ertelendi

    Koronavürise yakalanan futbolcu sayısı 19'a çıkan Balıkesirspor'un, Samsunspor ve İstanbulspor maçları ileri bir tarihe ertelendi.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 12:15
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 12:41
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    Balıkesirspor'un Samsunspor ve İstanbulspor maçları ertelendi

    Balıkesirspor'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 14 futbolcu ve 5 personel olmak üzere 19'a yükselmişti.

    TFF 1. Lig ekiplerinden AE Balıkesirspor'un bu hafta ve gelecek hafta oynayacağı müsabakalar, takımda artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

    14'Ü FUTBOLCU

    Kırmızı-beyazlı kulüp en son yaptığı açıklamada, 14 futbolcu 5 de personelinde pozitif vaka olduğunu duyurmuştu.

    Türkiye Futbol Federasyonu, bu durumun ardından Balıkesirspor'un, yarın sahasında oynayacağı Samsunspor ile 8 Aralık'ta deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor müsabakalarını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

    Balıkesirspor un Samsunspor ve İstanbulspor maçları ertelendi #1

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