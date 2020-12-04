Balıkesirspor'un Samsunspor ve İstanbulspor maçları ertelendi

Koronavürise yakalanan futbolcu sayısı 19'a çıkan Balıkesirspor'un, Samsunspor ve İstanbulspor maçları ileri bir tarihe ertelendi.

Balıkesirspor'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 14 futbolcu ve 5 personel olmak üzere 19'a yükselmişti.

TFF 1. Lig ekiplerinden AE Balıkesirspor'un bu hafta ve gelecek hafta oynayacağı müsabakalar, takımda artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

14'Ü FUTBOLCU

Kırmızı-beyazlı kulüp en son yaptığı açıklamada, 14 futbolcu 5 de personelinde pozitif vaka olduğunu duyurmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu durumun ardından Balıkesirspor'un, yarın sahasında oynayacağı Samsunspor ile 8 Aralık'ta deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor müsabakalarını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.