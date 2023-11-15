Balıkesirspor'un yeni çalıştırıcısı İsmail Cem Cambaz oldu

İHA

Teknik Direktör Mehmet Demirtaş’ın istifası ile yeni hoca arayışlarına giren Balıkesirspor yönetimi, Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz ile anlaştıklarını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesirspor Başkan Yardımcısı İsmet Deniz, TFF 3. Lig'i bilen bir hocayla çalışmak istediklerini ve ara dönemde yeni transferler ile Balıkesirspor’u üstü liglere taşımayı hedeflediklerini belirtti.

"Başarılı transferlerle takımımızın kadrosunu güçlendireceğiz"

Başkan Yardımcısı Deniz, şunları dedi:

Birçok teknik direktör ile görüşme sağladık ancak bizim tercihimiz İsmail Cem Cambaz’dan yana oldu. Kendisi ligi bilen ve tecrübeli bir isim. Daha önce yönettiği takımları üst liglere taşımış bir isim. Kadrosu zayıf olan bir kulübü ise ligde tutmayı başarmış bir isim. Bizler yönetime geldiğimiz günden bu yana Balıkesirspor’u görkemli günlerine taşımak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Kulübümüzün borçlarını bitirdik. Ara transfer döneminde yapacağımız etkili ve başarılı transferlerle takımımızın kadrosunu güçlendireceğiz.