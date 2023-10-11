Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Demirtaş oldu

İHA

Muş 1984 Muşspor karşısında aldığı 2-0'lık yenilgi sonrası Teknik Direktör Recep Çetin ile yollarını ayıran Balıkesirspor'da göreve Mehmet Demirtaş getirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesirspor Kulüp Başkanı Nedim Ömer, şu ifadeleri kullandı:

Kulübümüz, Yönetim Kurulu kararıyla Teknik Direktör Mehmet Demirtaş ile 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Mehmet Demirtaş ve ekibine kulübümüzde başarılar dileriz.