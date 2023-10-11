Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Demirtaş oldu

İHA
Muş 1984 Muşspor karşısında aldığı 2-0'lık yenilgi sonrası Teknik Direktör Recep Çetin ile yollarını ayıran Balıkesirspor'da göreve Mehmet Demirtaş getirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesirspor Kulüp Başkanı Nedim Ömer, şu ifadeleri kullandı:
Kulübümüz, Yönetim Kurulu kararıyla Teknik Direktör Mehmet Demirtaş ile 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Mehmet Demirtaş ve ekibine kulübümüzde başarılar dileriz.
Balıkesirspor, 5 haftada 1 galibiyet aldı
Balıkesir ekibi, TFF 3. Lig 4. Grup'ta geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 5 puanla 9. sırada yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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