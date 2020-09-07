Balili: Zahavi'nin Fenerbahçe'ye gitmesini tavsiye ediyorum

Bir dönem yolu Süper Lig'den de geçen İsrailli eski futbolcu pini Balili, adı Fenerbahçe ile anılan vatandaşı Eran Zahavi hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Eran Zahavi ile yaptığı transfer görüşmeleri "çekim noktası" olmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Zahavi'nin geliş gününü büyük bir sabırsızlıkla beklerken; İsrailli golcü için birbirinden farklı analizler de gelmeye devam ediyor.

Zahavi-Fenerbahçe eksenli yorumlardan biri de uzun bir süre Türkiye'de forma giyen Pini Balili'den geldi.

"DAHA ÖNCE 590 BİN KİŞİNİN ÖNÜNDE FUTBOL OYNAMADI"

Zahavi'nin Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda unutulmaz bir futbol deneyimi yaşayacağının altını çizen Balili, "Zahavi eğer Fenerbahçe'ye giderse kariyerinde unutamayacağı bir deneyim yaşayacak. Zahavi bugüne kadar kariyerinde oynadığı hiçbir takımda 50 bin kişinin önünde futbol oynamadı. Türkiye'de statlar çılgınca. Elbette bugün korona var, şu anda maçlar seyircisiz ama bu geçici. Zahavi, İstanbul'da bir maça çıktığı zaman daha önce yaşamadığı bir futbol deneyimi yaşayacak ve bunun tutkunu olacak" dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ TAVSİYE EDERİM"

"Zahavi, Fenerbahçe'ye imza atar ve başarılı olamazsa ne olur?" sorusunu da cevaplayan Balili, "Messi ve Ronaldo'da da bazen başarılı olamıyor. Bu sıra dışı bir durum değil. Zahavi başarılı olamazsa, evinin önünde kimse onu beklemez, bağırmaz ya da evine taş atmaz. Fenerbahçe'ye gitmesini ve İstanbul deneyimini yaşamasını şiddetle tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Zahavi ile yakın arkadaş olduklarını ifade eden Balili, "Zahavi ile arkadaşınız ancak şu ana kadar transfer için bana danışmadı. Bugün oynanacak olan maçtan sonra kafası netleşecek ve doğru kararı verecek. Bugünden sonra Zahavi ile konuşacağım ve yardıma ihtiyacı olup olmadığını soracağım. İstanbul'da irtibatta olduğum çok insan var ve Zahavi'ye her şekilde mutlulukla yardım edebilirim" dedi.