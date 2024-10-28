Ballon d'Or'u kim kazanacak? Puan listesi sızdırıldı

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Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü bu yıl kimin kazandığıyla ilgili puan listesi sızdırıldı.

Belgede Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın 630 puanla 1. olduğu görüldü. Vinicius'un arkasında 576 puanla Manchester City'nin orta sahası Rodri'nin yer aldı.

Uzun yıllardır Messi ve Ronaldo'nun ambargo koyduğu Ballon d'Or (Avrupa'da yılın futbolcusu) ödülünü bu sezon kimin kazanacağı merak konusu olurken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ödülü kazananın ve puanlamanın yer aldığı bir belge sızdırıldı.

39 MAÇTA 24 GOL 9 ASİST

Belgede listenin 1. sırasında yer alan Vinicius'un, 2024 yılında Ballon d'Or'u kazanan kişi olacağı iddia edildi.

24 yaşındaki Vinicius Junior, geçen sezon Real Madrid'de 39 maça çıktı ve 24 gol, 9 asistlik performansıyla göz kamaştırdı.

Yıldız futbolcu, Real Madrid ile geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Süper Kupası kazanmıştı. Vinicius, bu yıl da Real Madrid ile Avrupa Süper Kupası'nı kazandı.

Ballon d'Or ödülü bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te sahibini bulacak.

BELGE ORTAYA ÇIKTI