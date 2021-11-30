Ballon d'Or'un değeri ne kadar: Fiyatı ve özellikleri

Ballon d'Or'un değeri ne kadar: Fiyatı ve özellikleri

futbolun en prestijli ödüllerinden biri olarak bilinen Ballon d'Or'un ne kadara mal olduğunu ve neyden yapıldığını merak ediyorsanız, detaylar haberimizde.

Ballon d'Or, futbol dünyasında bir oyuncunun alabileceği en eski ve en itibarlı ödüllerden biridir.

Fransız haber dergisi ' Fransa Football ', futbol gazetecilerinin yaptığı oylamalara göre takvim yılının en iyi oyuncusunu seçiyor ve en yüksek prestij ve estetik ödülü sunuyor.

Ödülün bu seneki sahibi, 7. kez layık görülen Lionel Messi oldu.

Alexia Putellas, 2021 yılında kadınlarda Ballon d'Or ödülünü kazanarak yılın en iyi kadın futbolcusu seçildi.

Peki bu ödülün değeri ne kadar? İşte Ballon d'OR ödülünün fiyatı, ağırlığı ve diğer özellikleri..

BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜN FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

Mevcut Ballon d'Or ödülü; 28 cm yüksekliğe, 22 cm çapa ve yaklaşık 12 kg ağırlığa sahiptir. Top şeklini vermek için kabartmalı iki pirinç plaka vardır.

3 bin Euro'dan biraz daha yüksek bir değere sahip olan ödül, küresel temsilin şeklini vermek için balmumu benzeri bir malzemeyle doldurulmuş bir küre tasarımında.

Ayrıca France Football logosu ve kazananın ismi de ince altınla ödüle işleniyor.