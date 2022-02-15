Balotelli: Adaletsizlik

Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli, Beşiktaş maçı sonrası bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Mario Balotelli, maçın ardından bir paylaşım yaptı.

"ADALETSİZLİKLER ÇOK ACI VERİCİDİR"

Karşılaşmada iptal edilen golünde yaptığı sevinci paylaşan Balotelli, "Bazen meditasyon yapmak iyidir çünkü adaletsizlikler çok acı vericidir." dedi.

ATTIĞI GOL İPTAL EDİLDİ

Bu sezon Adana Demirspor forması ile resmi maçlarda 11 gol - 5 asist yapan Balotelli, Beşiktaş maçının 42. dakikasında da ağları sarstı ancak gol, Hakem Ali Şansalan tarafından, Balotelli'nin şutundan önce Matias Vargas'ın Rachid Ghezzal'ın ayağına bastığı ve faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

Adana Demirsporlu futbolcular ve taraftarlar, golün iptal edilmesine tepki gösterdi. Balotelli de itirazlarından dolayı hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.