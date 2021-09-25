Balotelli: Beşiktaş taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok

Beşiktaş maçında golden sonra Sergen Yalçın'a hareket yapan Balotelli, yaptığı açıklamada, "Sergen Yalçın'ın bana 'Beyni yok' dediğini orada gördüm. Çok üzüldüm." dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalmıştı. Adana Demirspor'da sonradan oyuna giren Mario Balotelli, 2 golle takımına beraberliği getirmişti.

Golden sonra Balotelli Sergen Yalçın'ın yanına gidip hareket yapmıştı.

Balotelli konuyla ilgili TV 100'e konuştu. Beşiktaşlılarla sıkıntısı olmadığını belirten Balotelli, "Türkiye'ye gelmeden önce benimle ilgili olan ne varsa izledim. Bu benim prensibimdir. Profesyonellik budur. Profesyonel sporculukta bu zaten vardır. Türkiye ile ilgili bütün bilgileri aldım. Ben, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyla, halkıyla, bana gösterdikleri ilgiyle hep mutlu oldum. benim Beşiktaş taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok.





"BEŞİKTAŞ TARAFTARI BANA KUCAK AÇTI"

Beşiktaş taraftarının, zamanında bana yapmış olduğu destekten de haberim var. Bana her zaman kucak açtılar. Beşiktaşlı taraftarlarla, Beşiktaşlı futbolcularla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş'ta oynayan birçok futbolcu benim zaten arkadaşım. Bunu o akşam da herkes gördü. Ben birçok futbolcuyla orada sarıldım, kucaklaştım." ifadelerini kullandı.





"SOYUNMA ODASINDAYKEN ARKADAŞIM İZLETTİ"

Sergen Yalçın’a yaptığı hareketle ilgili Balotelli, “Ben soyunma odasındayken, maça çıkmadan önce, ismini vermek istemedigim bir futbolcu arkadaşım bana videoyu izletti. Sergen Yalçın'ın bana "Beyni yok" dedigini orada gördüm. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Bu bana ayrı bir motivasyon kazandırdı.

Zaten soyunma odasında hocama da söyledim, 'Lütfen beni oynat. Oynamak ıştiyorum, verilecek bir cevabım var. Akıllı mıyım, değil miyim?' Beyinsiz miyim, değil miyim? Kendisine de göstereceğim' dedim. Benim sorunum Beşiktaşlı futbolcular ya da kenarda oturan futbolcular ya da tribündeki değerli taraftarlar değil, olamaz, hiçbir zaman da olmaz. Onların bana nasıl baktığını biliyorum." dedi.