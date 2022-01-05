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Balotelli koronavirüse yakalandı
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı
- DHA
- 05.01.2022 - 02:39
Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Futbolcumuz Mario Balotelli’nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya’da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya’da evinde geçirecektir. Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.