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    Balotelli koronavirüse yakalandı

    Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı
    • DHA
    • 05.01.2022 - 02:39
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    Balotelli koronavirüse yakalandı

    Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

    "Futbolcumuz Mario Balotelli’nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya’da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya’da evinde geçirecektir. Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

     

     

    Balotelli koronavirüse yakalandı #1


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