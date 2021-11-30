Balotelli'den 6 aileye yardım

Adana Demirspor’un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, Haluk Levent aracılığı ile 6 aileye yardımda bulundu.

Ahbap Derneği’nin başkanlığını yapan ve ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla dikkat çeken Haluk Levent, Mario Balotelli'nin ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini açıkladı.

Haluk Levent, sosyal medya hesabından Balotelli ile şalgam içerken fotoğraflarını paylaşarak, ünlü futbolcunun 6 aileye yardım yaptığını söyledi.

“BALOTELLI İLE ŞALGAM SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK”

Haluk Levent paylaşımında, ”Görme bozukluğu yaşayan Sevinç’in ameliyatı; ayrıldığı eşinden şiddet görünce çocuklarıyla açıkta kalan Kader’in 1 yıllık ev masrafını; mide kanseri olan Yaşar’ın 5 aylık kira borcunu ve 3 ailenin hastane masrafını karşılayan Mario Balotelli ile şalgam sözümüzü yerine getirdik." sözlerini kaydetti.