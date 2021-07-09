Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli'nin oturuşu sosyal medyanın diline düştü.

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiriyor. Belhanda, Britt Assombalonga gibi transferleri bitiren Adana ekibi, Balotelli transferinde de mutlu sona ulaşmıştı.

Uzun süredir görüşen iki taraf sonunda anlaşmaya vardı ve yıldız oyuncu Adana Demirspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yıldız oyuncu, Adana ekibinde 9 numaralı formayı terletecek.

BALOTELLI'DEN 'SEMT OTURUŞU'

Başarılı oyuncu Adana'ya erkenden alışmaya başladı. Yıldız oyuncunun sosyal medyaya düşen fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Fotoğrafta oturuşu dikkat çekerken kullanıcılar 'semt oturuşu' şeklinde yorumladı.



