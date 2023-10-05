Balotelli'den transfer itirafı: 10 milyon euro karşılığında PSG'de oynarım

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Yaz transfer döneminin son günlerinde İsviçre Ligi ekibi Sion'dan ayrılarak Adana Demirspor'a geri dönen yıldız futbolcu Mario Balotelli, çok konuşulacak açıklamalarına devam ediyor.

Adana ekibiyle ikinci döneminde çıktığı ilk maçta Alanyaspor'a 2 gol atan Balotelli, TvPlay'e konuştu.

"İmkanı yok ben Marsilya ve Nice'de oynadım"

33 yaşındaki forvet geleceği hakkında "PSG'den teklif gelse gider misin?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

İmkanı yok, olamaz çünkü ben Marsilya ve Nice'de oynadım bu yüzden bu mümkün değil.