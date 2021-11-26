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    Balotelli'nin kebap keyfi

    Adana Demirspor’un yıldız futbolcuları Mario Balotelli ve Gökhan İnler, kente özgü boru kebap yiyip, Türk tatlılarının tadına baktı.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 12:17
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    Balotelli'nin kebap keyfi

    Adana Demirspor'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli, saha içindeki hareketleri kadar saha dışında da konuşuluyor.

    Süper Lig'de geride kalan 13 haftada elde ettiği 19 puanla 10. basamakta yer alan Adana Demirspor’un başarılı oyuncuları Balotelli ve Gökhan İnler, geçtiğimiz gün kentte bulunan kebapçıya gitti.

    BORU KEBABINI TATTI

    Boru kebabının ve diğer kebap çeşitlerini tadan Balotelli ve İnler, daha sonra Türk tatlılarını denedi.

    Sosyal medyada paylaşılan bu anlar çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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