Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü'nü son dakika golüyle yıktı

1. Lig'in 2.hafta mücadelesinde Ersan Parlatan yönetimindeki Ankara Keçiörengücü ile Mustafa Gürsel yönetimindeki Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Bandırmaspor oldu.
BANDIRMASPOR, ÜÇ PUANI SON DAKİKADA ALDI
Ev sahibi ekip, maça hızlı başlayarak 2. dakikada Camara ile golü buldu.
Bandırmaspor'dan ise cevap gecikmedi. 28. dakikada Rahmetullah Berişbek ile golü bulan Balıkesir ekibi beraberliği yakaladı.
Bandırmaspor 90+6'da Atınç Nukan'ın attığı golle maçı kazanarak puanını 6'ya çıkardı.
İKİ TAKIMIN FİKSTÜRÜ
1 puanda kalan Ankara Keçiörengücü, 25 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek.
Bandırmaspor, 25 Ağustos Pazar günü evinde Çorum FK ile karşılaşacak.
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