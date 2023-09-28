Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: Beşiktaş'a başkan olmak istiyorum Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez'den, Beşiktaş ve bordo- beyazlıların hedeflerine dair açıklamalar geldi.

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1. Lig'in 6. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup eden ve lider Eyüpspor'un ardından 12 puanla 2. sırada yer alan Bandırmaspor'da başkan Onur Göçmez, gündeme dair açıklamalar yaptı.

Radyospor'a konuşan Onur Göçmez, "Gençlerbirliği maçı beklentimizin dışında bir galibiyet oldu, rahat bir galibiyet oldu. Mutluyuz. Gençlerbirliği, lig sonunda iyi yerlerde olacaktır. Çünkü önemli bir kadroya sahip. Bandırmaspor olarak haziran ayında transfer çalışmalarımıza başladık, scout ekibi diyebiliriz, bu alanda tamamen gönüllü üniversite mezunu amatör bir ekibimiz var. Bandırmaspor olarak stratejimiz, moddamız savaşmak. Hedefimiz her maçı kazanmak. Öncelikle hedefimiz Ümraniyespor karşılaşmasından 3 puanla dönmek." dedi.

"Beşiktaş çocukluk aşkım"

Göçmez açıklamasında, Bandırma'ya vefa borcu olduğunu ve bir gün de Beşiktaş'a başkan olmak istediğini dile getirdi.

Bandırmaspor başkanıyım ancak Beşiktaşlı kimliğimi hiçbir zaman saklamadım. Bandırma benim memleketim, bizim iyi yerlere gelmemize vesile olan vefâmın olduğu bir yer, buraya vefa borcum var. Beşiktaş ise çocukluk aşkım. Beşiktaş'a başkan olmak gibi yönetici olmak gibi bir hayalim var. Her şeyin bir zamanı var.

Trendyol 1. Lig'de 12 puanla 2. sırada bulunan Bandırmaspor, bu hafta sonu deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.