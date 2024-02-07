Bandırmaspor Başkanı, VAR hakemine tepki gösterdi Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray mağlubiyetinin ardından mücadelenin VAR hakemini eleştirdi.

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Galatasaray, Türkiye Kupası'nda konuk ettiği 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, "Bugün 6 Şubat, kötü bir gün. Geçen sene bugün çok kötü bir zamanlama ile uyandık. Allah bir daha göstermesin. Biz Galatasaray ile oynuyoruz. Galatasaray'ın bizi yenmesi kadar doğal bir şey yok. Bir mücadele veriyoruz. Futbolu geliştirmek, büyütmek istiyoruz ama bir güç var çözemediğimiz, hakem doğru kararı veriyor ama VAR'dan biri çağırıyor. Bunu bir kez daha yaşadık. Ligin dizayn edilmesini bir kez daha gördüm. Gerçekten birileri bir şeyler yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın bizi yenebileceği tartışılacak bir konu değil"

Göçmez, sözlerine şu şekilde devam etti: